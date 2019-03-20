ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые дорогие и дешевые города мира

21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Впервые за 30-летнюю историю рейтинга британского журнала Economist Intelligence Unit первое место списка самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Сингапур, Париж и Гонконг, сообщает «BBC».

Сингапур оказался единственным городом в рейтинге, сохранившим прошлогодние позиции.

Париж в прошлом году занимал второе место, сейчас поднялся на первое и оказался одним из четырех европейских городов, попавших в топ-10 списка. Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга с 2003 года, оставаясь «невероятно дорогим местом для жизни».

Всего в рейтинге 133 города. В первую десятку самых дорогих вошли также Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за 30-летнюю историю рейтинга британского журнала Economist Intelligence Unit первое место списка самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Сингапур, Париж и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия с Казахстаном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика