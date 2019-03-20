ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год

21.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Министерство экономики Беларуси постановлением от 15 марта 2019 года №6 скорректировало среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год составит 106,1% вместо установленных ранее 106,8%.

Также установлен соответствующий показатель на 2021 год — 105,8%.

Среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на текущий год равен 107,3%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство экономики Беларуси постановлением от 15 марта 2019 года №6 скорректировало среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год. Документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия с Казахстаном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика