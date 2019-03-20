В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год

Министерство экономики Беларуси постановлением от 15 марта 2019 года №6 скорректировало среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год составит 106,1% вместо установленных ранее 106,8%.

Также установлен соответствующий показатель на 2021 год — 105,8%.

Среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на текущий год равен 107,3%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.