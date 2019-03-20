Известны победители районного первенства по туристско-прикладному многоборью

15-16 марта на базе Каменюкской СШ состоялось XXI районное первенство по туристско-прикладному многоборью в закрытом помещении. В соревнованиях приняли участие 22 команды в группах «А» и «Б».

Программа состояла из двух видов: лично-командные соревнования по технике пешеходного туризма и лично- командные соревнования туристских связок. Соревнования проводились с целью популяризации туризма среди школьников, повышения спортивного и технического мастерства, выявления сильнейших команд, а также для участия в областных состязаниях по туризму.

Места в «Технике» распределились следующим образом:

группа «А»: 1 место – СШ № 2 г.Каменца; 2-е место – СШ № 1 г.Каменца; 3 место- Каменюкская СШ;

группа «Б»: 1 место-команда Дмитровичской СШ, 2 место- Волчинской СШ, 3 место- Высоковской СШ;

в «Связках»:

группа «А»:1 место- СШ № 2 г.Каменца, 2 место- Каменюкская СШ, 3- СШ № 1 г.Каменца;

группа «Б»: 1 место-команда Волчинской СШ, 2 место- Дмитровичской СШ, 3 место- Верховичской СШ.

По итогам XXI первенства по туризму победителями стали

в группе «А»: 1место – СШ № 2 г.Каменца (рук. Михаил Андреюк), 2-е – Каменюкская СШ (рук. Виктор Мышленник), 3-е – СШ № 1 г.Каменца (рук. Андрей Мушиц);

в группе «Б»:1 место – Волчинская СШ (рук. Александр Ковалевич), 2-е- Дмитровичская СШ (рук. Татьяна Анисимова), 3-е- Верховичская СШ (рук. Ирина Карпук).

В личном зачете в «Технике»

в группе «А»:

среди юношей лучшими стали – Вячеслав Соловей (СШ № 1 г.Каменца), Максим Длуский (СШ № 2 г.Каменца), Марк Бондаренко (СШ № 2 г.Каменца);

среди девушек- Анастасия Самуйлич (СШ № 2 г.Каменца), Вероника Скалкович (СШ № 1 г.Каменец), Александра Мышленник (Каменюкская СШ).

В группе «Б»:

среди юношей – Денис Яцкевич (Верховичская СШ), Руслан Кос (Дмитровичская СШ), Андрей Кошелюк (Высоковская СШ;,

среди девушек – Нина Климук (Волчинская СШ), Алина Хмара (Дмитровичская СШ), Юлия Штык (Свищевская СШ).

В личном зачете в соревнованиях мужских связок грамотами отдела по образованию Каменецкого райисполкома были отмечены:

в группе «А»: Марк Бондаренко — Евгений Журавский (СШ № 2 г.Каменца), Максим Дусь — Вячеслав Соловей (СШ № 1 г.Каменца); Александра Мышленник — Екатерина Кнышева (Каменюкская СШ),;

в группе «Б»: Богдан Довжук — Серафим Кушнир (Волчинская СШ), Денис Яцкевич — Дмитрий Гапоник (Верховичская СШ), Андрей Тарасюк — Андрей Кливе (Дмитровичская СШ).

В личном зачете в соревнованиях смешанных связок:

в группе «А» лучшими стали: Максим Длуский — Анастасия Самуйлич (СШ № 2 г.Каменца), Мария Шкурдай — Владислав Гречаник (Каменюкская СШ), Валентин Петручик — Вероника Скалкович (СШ № 1 г.Каменца);

в группе «Б»: Олег Нивчик — Нина Климук (Волчинская СШ), Руслан Кос – Алина Хмара (Дмитровичская СШ), Алексей Шалоник — Ольга Корецкая (Войсковская СШ).

Благодарим руководителей учреждений образования, тренеров и поздравляем победителей! До встречи на I Чемпионате по спортивному скалолазанию!







Наталья СИДОРУК,

методист Каменецкого ГРЦТиК.