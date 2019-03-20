Южные регионы Беларуси приступили к весенним полевым работам

Сельхозорганизации южных регионов республики приступили к проведению весенних полевых работ, сообщили в Минсельхозпроде страны.

"По состоянию на 21 марта под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур почва подготовлена на площади 118,7 тыс. га. Сев этих культур проведен на 39,3 тыс. га (4,5% к плану)", - проинформировали в министерстве.

Там уточнили, что к севу приступили уже четыре области - Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская.

"Также ведутся работы по подсеву многолетних трав, подкормке азотными удобрениями посевов озимых зерновых культур на зерно, озимого рапса, сенокосов и пастбищ", - добавили в министерстве.

В Минсельхозпроде напомнили, что в целом по республике яровой сев планируется провести на площади 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га, картофель - 24,7 тыс. га, сахарная свекла - 98 тыс. га.

На проведение весенних полевых работ в январе-мае 2019 года необходимо Br1,8 млрд из различных источников.

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется произвести 8,5 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, 0,7 млн тонн маслосемян рапса, 1,16 млн тонн картофеля, 640 тыс. тонн овощей, 180 тыс. тонн плодов и ягод.