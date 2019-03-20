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Маркетинг v1 КОСМОС. Новейший тренинг-практикум Игоря Манна пройдет в Минске

21.03.2019 10:27 — Разное | Интерфакс  
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Новейший 8-часовой тренинг-практикум от ведущего маркетолога СНГ Игоря Манна пройдет 15 мая в Минске в DoubleTree by Hilton.

Маркетолог №1 в России Игорь Манн совместно с  Дмитрием Турусиным проведут интерактивный, системный, практичный и полезный тренинг "Маркетинг V1 КОСМОС" - как правильно запустить, перезапустить и отладить маркетинг для вашего бизнеса. 

Маркетинг v1 КОСМОС. Новейший тренинг-практикум Игоря Манна пройдет в МинскеТренинг предназначен для руководителей, собственников бизнеса, маркетологов, начинающих специалистов.

Игорь Манн и Дмитрий Турусин постоянно работают с аудиторией: проводят мозговые штурмы, тесты, дают чек-листы, задания, упражнения, проверяют результаты и дают рекомендации.

Вы узнаете:

  • новые модели привлечения клиентов;
  • секреты прайсинга;
  • удержание и возвращение клиентов;
  • новейшие тренды маркетинга;
  • модель ББДЧ (продаем больше, быстрее, дороже, чаще) и многое другое.

Более подробная информация о программе тренинга и покупка билетов на сайте мероприятия: www.igormann.seminar4u.by и по номерам +375 29 681-55-30, +375 29 315-80-39.

 
Теги: Минск
 
 
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Новейший 8-часовой тренинг-практикум от ведущего маркетолога СНГ Игоря Манна пройдет 15 мая в Минске в DoubleTree by Hilton. Маркетолог №1 в России Игорь Манн совместно с ...
 
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