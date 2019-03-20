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Маркетинг v1 КОСМОС. Новейший тренинг-практикум Игоря Манна пройдет в Минске
Новейший 8-часовой тренинг-практикум от ведущего маркетолога СНГ Игоря Манна пройдет 15 мая в Минске в DoubleTree by Hilton.
Маркетолог №1 в России Игорь Манн совместно с Дмитрием Турусиным проведут интерактивный, системный, практичный и полезный тренинг "Маркетинг V1 КОСМОС" - как правильно запустить, перезапустить и отладить маркетинг для вашего бизнеса.
Тренинг предназначен для руководителей, собственников бизнеса, маркетологов, начинающих специалистов.
Игорь Манн и Дмитрий Турусин постоянно работают с аудиторией: проводят мозговые штурмы, тесты, дают чек-листы, задания, упражнения, проверяют результаты и дают рекомендации.
Вы узнаете:
Более подробная информация о программе тренинга и покупка билетов на сайте мероприятия:
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Новейший 8-часовой тренинг-практикум от ведущего маркетолога СНГ Игоря Манна пройдет 15 мая в Минске в DoubleTree by Hilton. Маркетолог №1 в России Игорь Манн совместно с ...
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