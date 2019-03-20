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Еще не знаете, где отдохнуть на МАЙские праздники?

21.03.2019 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Еще не знаете, где отдохнуть на МАЙские праздники?
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Портал Places.by поможет Вам с пользой для души выбрать место, куда отправиться на праздники этой весной. 

Беларусь - страна гостеприимных и приветливых граждан.

Совсем недалеко от Минска находится невероятно красивое и одно из самых «глухих» мест в Беларуси - Налибокская пуща. Вокруг леса, озера, реки.  Если хочется исчезнуть, раствориться, побыть наедине с природой, тогда это именно то место, которое вам подойдет. Телефон в этих лесах работает через раз, а в годы войны тут пряталось более 20 тысяч человек.

Но кусочек цивилизации тут все-таки есть - Усадьба «Березовый двор». Здесь вас с радостью встерят хозяева, накормят вкуснейшими блюдами белорусской национальной кухни.

Еще не знаете, где отдохнуть на МАЙские праздники?
 

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Теги: Минск
 
 
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Портал Places.by поможет Вам с пользой для души выбрать место, куда отправиться на праздники этой весной.
 
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