«Ювентус» остался без турне по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США, сообщает Sports.ru .



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Организаторы турнира в Америке, как отмечает The New York Times , решили провести его без «Ювентуса» и форварда Криштиану Роналду, что исключит риск задержания португальца властями в рамках расследования по делу об изнасиловании.

Туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в Международном кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports. Ожидается, что «Ювентус» проведет матчи в Китае и Сингапуре с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.