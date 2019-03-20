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«Ювентус» остался без турне по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

21.03.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США, сообщает Sports.ru.


Фото: Reuters

Организаторы турнира в Америке, как отмечает The New York Times, решили провести его без «Ювентуса» и форварда Криштиану Роналду, что исключит риск задержания португальца властями в рамках расследования по делу об изнасиловании.

Туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в Международном кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports. Ожидается, что «Ювентус» проведет матчи в Китае и Сингапуре с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

 
 
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«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США.
 
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