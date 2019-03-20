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«Ювентус» остался без турне по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США, сообщает
Организаторы турнира в Америке, как отмечает
Туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в Международном кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports. Ожидается, что «Ювентус» проведет матчи в Китае и Сингапуре с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.
В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.
В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
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«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США.
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