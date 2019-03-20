ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК

21.03.2019 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК
Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, в результате произошедшего конструкции котельной обрушились. Прибывшие спасатели увидели, что пожар не случился, а кочегар не пострадал. В момент взрыва мужчина занимался заготовкой дров.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК
Фото: МЧС Беларуси  

Позже выяснилось, что в доме культуры проводились электромонтажные работы. В 13:00 котельная оказалась обесточена. Предполагается, что из-за остановившегося водяного насоса прекратилась циркуляция воды, но котёл продолжил работать, что и привело к его разрыву.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК
Фото: МЧС Беларуси  

Повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной. Никто не пострадал.  

Осенью 2018 года на ферме в Островецком районе разорвался отопительный котёл.  

Взрывом были повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.   Фото: МЧС...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии водитель поджёг автобус со школьниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика