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В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК
Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.
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Позже выяснилось, что в доме культуры проводились электромонтажные работы. В 13:00 котельная оказалась обесточена. Предполагается, что из-за остановившегося водяного насоса прекратилась циркуляция воды, но котёл продолжил работать, что и привело к его разрыву.
Повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной. Никто не пострадал.
Осенью 2018 года на ферме в Островецком районе разорвался отопительный котёл.
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Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл. Фото: МЧС...
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