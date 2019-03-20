Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Глава государства убежден, что сотрудничество между странами будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа. В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами.



