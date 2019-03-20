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Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства убежден, что сотрудничество между странами будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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