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Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

21.03.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Самый большой ужин в году. 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат изысканное меню из блюд французской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

Попробовать Францию на вкус смогут и белорусские гурманы. В международном гастрономическом фестивале примут участие шеф-повара 22 заведений из Минска, Могилева, Гомеля и Гродно. Они виртуозно приготовят уникальные блюда из отечественных продуктов. Акцент в этом году будет сделан на кулинарных традициях провинции Прованс.

Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Самый большой ужин в году. 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат изысканное меню из блюд французской кухни,...
 
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