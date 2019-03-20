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Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Минск активно готовится к главному спортивному событию года – II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабное благоустройство пройдет во всех районах столицы. Изнаночная сторона города на непрерывном контроле у коммунальных служб. В порядок приведут детские площадки, пешеходные зоны, лестницы, а также высадят деревья и кустарники.
Валентина Барковская, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
К приему иностранных гостей приведут в порядок и дороги. Ямочный ремонт запланирован на 200 тысячах квадратных метров. «Залатать» дорожное покрытие планируют до конца мая.
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Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Минск активно готовится к главному спортивному событию года – II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабное...
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