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Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

21.03.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск активно готовится к главному спортивному событию года – II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

Масштабное благоустройство пройдет во всех районах столицы. Изнаночная сторона города на непрерывном контроле у коммунальных служб. В порядок приведут детские площадки, пешеходные зоны, лестницы, а также высадят деревья и кустарники.

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

Валентина Барковская, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Планируется выполнить капитальный ремонт дворовых территорий на 28 объектах. Также планируется озеленение и цветочное оформление дворовых территорий. Будет высажено 3,5 тысячи деревьев и более миллиона цветов планируется также высадить в весенний период.

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

К приему иностранных гостей приведут в порядок и дороги. Ямочный ремонт запланирован на 200 тысячах квадратных метров. «Залатать» дорожное покрытие планируют до конца мая.

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм

Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск активно готовится к главному спортивному событию года – II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабное...
 
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