«Беллесбумпром» предложил мебельщикам обдумать стратегию развития отрасли

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Концерн «Беллесбумпром» предложил представителям мебельного бизнеса высказаться по концептуальному видению развития отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. «Беллесбумпром» прорабатывает вопрос создания подпрограммы «Мебельная отрасль» в госпрограмме «Белорусский лес». В подпрограмме планируется определить стратегию развития мебельной отрасли страны.

Сейчас концерн реализует Программу развития мебельного производства на период до 2020 года. «Однако в этом процессе задействованы лишь предприятия, входящие в состав концерна. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о разработке стратегии (программы) развития мебельной отрасли в целом в стране», - говорится в сообщении.

В сообщении констатируется, что мебельное производство является драйвером роста деревообрабатывающей отрасли страны. республики. Доля мебельной промышленности сегодня составляет более 30% в структуре экспорта всей продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности. Число мебельных производств за последние несколько лет выросло в 2 раза и достигло 1,2 тыс.

В прошлом году предприятия мебельной отрасли экспортировали более 85% произведенной продукции (в 2013 году эта цифра составляла около 50%). Фактически за рубеж поставлено мебели в 3 раза больше, чем ввезено по импорту, говорится в сообщении. Основными рынками сбыта выступают Россия, Польша и Казахстан. Вырос и экспорт в страны Евросоюза: с 2013 года в денежном выражении - в в 4,5 раза (с 41,3 млн долларов до 186,8 млн долларов).

В целом в прошлом году мебельные предприятия республики реализовали за рубеж продукцию на сумму более 520 млн долларов.

Потенциал, имеющийся в мебельной отрасли республики, уверены в концерне, необходимо систематизировать и развивать. Для этого необходимо общий программный документ. Для его создания концерн намерен привлечь все заинтересованный субъекты. «Беллесбумпром» предлагает всем участникам рынка внести свои предложения, озвучить проблемные вопросы, отметить потенциальные направления развития мебельной отрасли в Беларуси.