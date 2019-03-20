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Что делали алкогольные напитки в буфете пинской школы
21.03.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Разгадка «загадочной» накладной. В соцсетях «гуляет» фотография копии товарно-транспортной накладной, в которой указано, что ОАО «Школьник» поставило в буфет пинской СШ №3 алкогольные напитки.
А, именно пиво в ассортименте: «Жигулёвское светлое» (6 бутылок), «Дуплет крепкое светлое» (3 бутылки), «Старый замок» (6 бутылок) и «Пилснер светлое» (3 бутылки).
Есть в накладной ещё и продукция Минского завода виноградных вин, но какая именно неизвестно, нижняя часть накладной оторвана.
Подписчики групп сразу же в своих комментариях заклеймили позором продажу алкоголя в школе, ведь это запрещено.
Но, если обратить внимание на дату выписки накладной, то станет ясно, что нарушений нет. Просто через пару дней практически во всех школах и других учебных заведениях Беларуси продавали не только пиво, но и водку.
В накладной указана дата 16 февраля 2018 года, то есть, через два дня 18 февраля, проходили выборы в местные советы.
В учебных заведениях, как правило, размещаются избирательные участки. А, поскольку выборы у нас должны проходить, как праздник, то для избирателей организовывают выездную торговлю и буфет, в котором можно выпить и закусить.
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Разгадка «загадочной» накладной. В соцсетях «гуляет» фотография копии товарно-транспортной накладной, в которой указано, что ОАО «Школьник» поставило в буфет...
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