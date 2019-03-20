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Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев
21.03.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Пока мы тут с вами "ломаем копья" на вопросе об организации дорожного движения в городе, кто-то продолжает озелененять город. Дошло дело и до проспекта Машерова - на участке от памятника Афанасию Брестскому до ЦУМ-а высадили целую аллею!
Смотрите, как это происходит в нашем небольшом фоторепортаже. Они их реально всех "под шнурочек", чтобы было ровненько!
фото -
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