ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев

21.03.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Пока мы тут с вами "ломаем копья" на вопросе об организации дорожного движения в городе, кто-то продолжает озелененять город. Дошло дело и до проспекта Машерова - на участке от памятника Афанасию Брестскому до ЦУМ-а высадили целую аллею!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64512.php

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев

Смотрите, как это происходит в нашем небольшом фоторепортаже. Они их реально всех "под шнурочек", чтобы было ровненько!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64512.php

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64512.php

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64512.php

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64512.php

Смотрите, как на проспекте Машерова высаживают аллею деревьев

фото - Иван Викторович Олейник

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пока мы тут с вами "ломаем копья" на вопросе об организации дорожного движения в городе, кто-то продолжает озелененять город. Дошло дело и до проспекта Машерова -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правила заготовки березового сока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика