Ещё на одном перекрёстке отменили правый поворот: Я.Купалы-Пионерская

Ровно год назад стало известно - разрешили поворот со второй (средней) полосы с Я.Купалы на Пионерскую ! Сейчас вынуждены констатировать - всё вернули обратно. Об этом факте сообщили водители, мы проверили - так и есть! Этакие "качели" получаются, за которые кто-то будет расплачиваться рублём.



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Ведь как раз за этим самым поворотом, на Пионерской на "Сладком уголке" место, где часто находятся сотрудники ГАИ . Да, никто не спорит, надо смотреть на знаки и выполнять требования ПДД . Будем выполнять, что тут поделаешь.



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Итак, наше дело предупредить. Пока там все как ездили, так и ездят.



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Даже подумать страшно, какие чувства будут испытывать оштрафованные за данное нарушение. Но очень надеемся, что это не сильно накалит обстановку в организации дорожного движения города, и несомненно - повысит культуру вождения (пока она "хромает", судя по недавнему опросу).