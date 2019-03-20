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Ещё на одном перекрёстке отменили правый поворот: Я.Купалы-Пионерская
21.03.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Ровно год назад стало известно - разрешили
Ведь как раз за этим самым поворотом, на Пионерской на "Сладком уголке" место, где часто находятся сотрудники
Итак, наше дело предупредить. Пока там все как ездили, так и ездят.
Даже подумать страшно, какие чувства будут испытывать оштрафованные за данное нарушение. Но очень надеемся, что это не сильно накалит обстановку в организации дорожного движения города, и несомненно - повысит культуру вождения (пока она "хромает", судя по недавнему опросу).
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Ровно год назад стало известно - разрешили поворот со второй (средней) полосы с Я.Купалы на Пионерскую! Сейчас вынуждены констатировать - всё вернули обратно. Об...
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