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Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
21.03.2019 — Разное | Soligorsk News
15 марта 2019 16:43 2550
Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Торжественные мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов в 2019 году пройдут 30 мая. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства образования.
В соответствующем письме ведомства также названы сроки выпускных экзаменов. Для школьников, завершающих обучение на II и III ступени общего среднего образования, испытания пройдут в период с 1 по 8 июня 2019 г. Отдельная дата определена для тех, кто планирует сдавать экзамен по языкам национальных меньшинств: в 9-м классе — 23 мая 2019 г., в 11-м классе — 24 мая 2019 г. Тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме (кроме учебных предметов «Польский язык» и «Литовский язык») будут объявлены через средства массовой информации.
В документе также оговорено, что ребята, изучавшие предметы «Математика», «Беларуская мова» и «Русский язык» на базовом и повышенном уровнях, будут выполнять экзаменационные работы по разным заданиям. Провести выпускные вечера Минобразования рекомендует 8-9 июня.
Фото из архива информационно-новостного портала «Солигорск-Новости».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 марта 2019 16:43 2550 Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов...
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