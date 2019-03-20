Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.

В соответствующем письме ведомства также названы сроки выпускных экзаменов. Для школьников, завершающих обучение на II и III ступени общего среднего образования, испытания пройдут в период с 1 по 8 июня 2019 г. Отдельная дата определена для тех, кто планирует сдавать экзамен по языкам национальных меньшинств: в 9-м классе — 23 мая 2019 г., в 11-м классе — 24 мая 2019 г. Тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме (кроме учебных предметов «Польский язык» и «Литовский язык») будут объявлены через средства массовой информации.