В Светлогорском районе - очередное ДТП с лесовозом: бревна свалились на трассу

В объектив видеорегистратора попали кадры очередного происшествия с участием лесовоза — бревна вылетели на дорогу, по счастливой случайности никто не пострадал.





ДТП произошло на дороге вблизи агрогородка Полесье Светлогорского района, сообщается в группе ВКонтакте «Светлогорский Автоканал».

ДТП с участием лесовозов в последнее время не редкость. Так, 17 февраля в городском поселке Ружаны бревна лесовоза упали на женщин и находящегося в коляске ребенка. В ДТП погиб 6-месячный ребенок и его 44-летняя бабушка. 22 февраля в Калинковичском районе вблизи деревни Тидов: во время движения в легковой автомобиль влетел кусок дерева , отлетевший от проезжавшего лесовоза. Никто не пострадал. 4 марта на трассе под Борисовом у лесовоза опрокинулся прицеп, бревна с него вывалились на трассу.