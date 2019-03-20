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В Светлогорском районе - очередное ДТП с лесовозом: бревна свалились на трассу
В объектив видеорегистратора попали кадры очередного происшествия с участием лесовоза — бревна вылетели на дорогу, по счастливой случайности никто не пострадал.
ДТП произошло на дороге вблизи агрогородка Полесье Светлогорского района, сообщается в группе ВКонтакте
ДТП с участием лесовозов в последнее время не редкость. Так, 17 февраля в городском поселке Ружаны
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В объектив видеорегистратора попали кадры очередного происшествия с участием лесовоза - бревна вылетели на дорогу, по счастливой случайности никто не пострадал.
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