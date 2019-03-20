Экстрадировать нельзя депортировать: почему Беларусь отправляет иранца на смерть

Мехрдад утверждает, что иранские власти сфальсифицировали обвинение в убийствах. Он считает, что его преследуют по политическим мотивам.





За последние несколько лет иранские власти неоднократно обращались к Беларуси с просьбой об экстрадиции Джамшидияна, но белорусская Генпрокуратура отказывала. Теперь гражданину Ирана всё-таки придётся уехать: его решили депортировать за нарушение режима пребывания в Беларуси.





СМИ и правозащитники пишут, что Беларусь фактически посылает Мехрдада Джамшидияна на верную смерть. Угроза действительно настолько серьёзна? Можно ли в таком случае наказать иранца за допущенные нарушения, не депортируя из нашей страны?





Еврорадио пытается разобраться в этой сложной ситуации, в которой до трагедии остался один шаг. И наконец: иранские следователи утверждают, что против Мехрдада собраны весомые доказательства, — почему же его не экстрадируют из Беларуси как потенциального убийцу, а депортируют в Иран за административное правонарушение?пытается разобраться в этой сложной ситуации, в которой до трагедии остался один шаг.









“Мне нечего скрывать, я не убивал”

Мехрдад Джамшидиян приехал в Беларусь в 1993 году и изначально не планировал задерживаться надолго, но встретил здесь будущую жену Елену и остался. Уже в 1994 году родилась Катрина, старшая дочь семьи Джамшидиян.





“Мои родители в браке уже много лет. Они для меня — это пример счастливой и крепкой семьи”, — говорит 19-летняя Диана, младшая дочь Мерхдада.





Белорусское гражданство Мехрдаду получить не удалось. По словам правозащитницы Насты Лойко, семья не могла снимать квартиру по договору, поэтому у Джамшидияна не было регистрации. В 2011 году белорусские правоохранители на год депортировали его в Иран из-за незаконного пребывания в стране.





В 2012 году, когда Джамшидиян вернулся в Беларусь, Иран запросил его экстрадицию. На родине его обвинили в убийстве родного брата Исмаила и матери Азам, произошедшем в то время, когда Мехрдад находился в Иране.





Исмаил был участником иранской оппозиции и членом партии “Зелёная революция”. Его вместе с матерью нашли замурованным в стену. За двойное убийство в Иране могут приговорить к смертной казни.





Диана помнит тот день, когда её отцу сообщили об убийстве матери и брата:





“Я тогда пришла домой, а отец сидел со слезами на глазах. Мама рассказала, что убили бабушку и дядю. Папа очень сильно переживал. Буквально через пару дней Иран выслал документы в Беларусь, и отца задержали. Тогда он сказал: “Не волнуйтесь. Я пойду, потому что мне нечего скрывать, я не убивал”.





Отец провёл в заключении около года. Белорусы запросили информацию, на каком основании его следует выдавать. Иран не выслал необходимые документы. Беларусь больше не могла держать отца в заключении, его отпустили”.





По словам Дианы, ещё один брат Мехрдада и дочь погибшего Исмаила писали в Беларусь, что Джамшидиян не причастен к преступлению. “Это убийство было политическим”, — уверена она. Единственным родственником, кто настаивал на виновности Мехрдада Джамшидияна, был его отец.

#1#

Отказ в экстрадиции — это не признание невиновности

Почему Генпрокуратура отказала в выдаче Джамшидияна? Пресс-секретарь ведомства Дмитрий Брылёв рассказывает, что иранская сторона просто неправильно оформила документы.





“Генеральная прокуратура Беларуси в 2012 году отказала в выдаче Исламской Республике Иран гражданина Джамшидияна Мехрдада Мохаммеда для привлечения к уголовной ответственности. Пакет документов на его выдачу не был оформлен в соответствии с требованиями раздела XV УПК РБ.





Не все гарантии в отношении запрошенного к выдаче лица мы получили, не все процессуальные и иные сведения были предоставлены. При этом тот отказ в выдаче не означает того, что Джамшидиян не мог совершить инкриминируемое ему преступление. Доказывание вины — исключительная компетенция правоохранительных органов данного иностранного государства”.





Впоследствии производство по делу о выдаче Джамшидияна в Иран не возобновлялось.





Интерпол исключает из базы тех, кому грозит смертная казнь

Некоторое время Мехрдад Джамшидиян находился в розыске Интерпола, но в июле 2018 года, через месяц после задержания в Беларуси, международная полиция исключила его из списка разыскиваемых.





“Его исключили в связи с тем, что Иран подал его в международный розыск с нарушениями, то есть при подаче документов были допущены нарушения”, — рассказывает Еврорадио адвокат Алесь Михалевич, помогавший Джамшидияну выйти из базы Интерпола.





В распоряжении Еврорадио есть документ, в котором Интерпол подробно разъясняет, почему Джамшидияна исключили из базы. Главной причиной называется то, что выдача Мехрдада в страну, где ему грозит смертная казнь, нарушает запрет на пытки и право на жизнь, которые прописаны во Всеобщей декларации прав человека.





А в статье 2 устава Интерпола указано, что организация должна действовать “в духе Всеобщей декларации прав человека”. То есть для Интерпола оставить Джамшидияна в списке разыскиваемых лиц означало бы нарушить собственный устав.





С другой стороны, в разъяснении не указывается, что предъявляемые Мехрдаду обвинения в убийстве сфабрикованы. В документе лишь говорится, что в деле “может быть политический подтекст, но имеющейся в распоряжении информации недостаточно для того, чтобы утверждать, что политические элементы в деле превалируют над общеуголовными”.





Новое задержание

Ещё в 2000-х Мехрдад отрёкся от ислама и принял христианство. Во время первой депортации из Беларуси в 2011 году в Иране об этом не знали. За вероотступничество в Иране также грозит смертная казнь. В 2016 году Мехрдад пробовал получить в Беларуси статус беженца, но ему отказали. В 2017 году то, что на родине Джамшидияна ждут пытки и смерть, признал Комитет по правам человека ООН.





По словам Дианы, в 2016 году у Мехрдада истёк срок действия иранского паспорта, поэтому он не мог продлить регистрацию в Беларуси. Идти в иранское посольство, чтобы получить новый паспорт, мужчина боялся. В июне 2018 года белорусская милиция задержала его за незаконное пребывание на территории Беларуси.





Девять месяцев Джамшидиян провёл в ИВС. Там он начинал голодать, но семья через адвоката попросила его этого не делать.





“7 марта [2019 года] мы пришли в Департамент по гражданству и миграции, и нам сказали, что Иран прислал подтверждение того, что отец является гражданином Ирана. Было принято решение о депортации. Я просила, я сидела и плакала, была очень расстроена. Это был шок: спустя девять месяцев узнать, что Иран всё-таки прислал документы.





Хорошо, пускай эта депортация будет, мы будем делать всё, что в наших силах, мы будем обжаловать, подавать в вышестоящие инстанции. Но я просила отпустить отца хотя бы на время, чтобы он побыл с нами”.









Единственный выход — просить убежища в другой стране

По словам Алеся Михалевича, Беларусь имеет право депортировать Мехрдада не только в Иран, но и в другую страну. Но здесь есть препятствие: у иранца нет действующего паспорта, по которому он мог бы пересечь границу другого государства.





“Отсутствие паспорта — существенное ограничение. Единственный для него выход — это уехать в соседнюю страну и просить там политическое убежище. Но он находится под стражей, это тоже ограничение. Однако в теории его должны выслать через какую-то другую страну в Иран, потому что прямых рейсов между Минском и Тегераном нет”.





Правозащитница Наста Лойко рассказала Еврорадио, что Беларусь запросила у России разрешение на транзит.





“В таком случае его должны сопроводить на рейс в Россию, но здесь возникает вопрос, как его встретят там, — продолжает Михалевич. — В теории, встречать его под стражей там не имеют права. Но на практике может быть иначе. Часто Беларусь и Россия используют депортацию, чтобы де-факто осуществить экстрадицию.





У страны всегда есть разные выходы. Я не вижу проблемы, чтобы Беларусь просто довезла его до украинской, польской или литовской границы, чтобы он попросил там политическое убежище. Беларусь спокойно может его выпустить, выдать разовый или не разовый документ, чтобы он прошёл границу”.





Департамент по гражданству и миграции МВД подтвердил Еврорадио, что решение о депортации принято, но от дальнейших комментариев отказался. Решение ещё может быть обжаловано.





Правозащитная организация Amnesty International высказалась в защиту Джамшидияна и призвала Беларусь не высылать его в Иран.