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За надпись "Независимостью не торгуем!" активисту влепили штраф
На жителя Мозыря Василия Васько, который в январе разместил на памятной стеле, установленной в память о ракетной дивизии, надпись «Независимостью не торгуем!», 14 марта составили протокол по статье 21.14 КоАП (нарушение порядка благоустройства населенных пунктов).
Стелла была установлена в Мозыре в память о ракетчиках, которые дислоцировались здесь в советское время. На памятном знаке с гергиевскими лентами и изображением российского триколора, расположен советский флаг, изображение ракетного комплекса и надпись «Ракетные войска стратегического назначения - гарант мира и безопасности».
21 февраля его из дома доставили в милицию, где изъяли телефон и проверили его содержимое. Там были найдены фотографии с надписью на стеле.
«Мне угрожали, что посадят, я признался, что действительно оставил эту надпись», - прокомментировал житель Мозыря.
Телефон у него забрали, но после жалобы в прокуратуру вернули.
В Мозырском райотделе внутренних дел день назад был рассмотрен протокол правонарушения и вынесено постановление о привлечении Василия Васько к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.
Интересно, что сайт районной газеты "Жыццё Палесся" еще задолго до вынесения административного постановления сделал Васько виновным и обвинил тогда еще неизвестного гражданина в уголовном преступлении, предусмотренном ст. 341 УК Республики Беларусь (осквернение зданий и сооружений циничными надписями или изображениями).
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На жителя Мозыря Василия Васько, который в январе разместил на памятной стеле, установленной в память о ракетной дивизии, надпись «Независимостью не торгуем!», 14...
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