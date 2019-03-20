







Стелла была установлена ​​в Мозыре в память о ракетчиках, которые дислоцировались здесь в советское время. На памятном знаке с гергиевскими лентами и изображением российского триколора, расположен советский флаг, изображение ракетного комплекса и надпись «Ракетные войска стратегического назначения - гарант мира и безопасности».





21 февраля его из дома доставили в милицию, где изъяли телефон и проверили его содержимое. Там были найдены фотографии с надписью на стеле.





«Мне угрожали, что посадят, я признался, что действительно оставил эту надпись», - прокомментировал житель Мозыря.





Телефон у него забрали, но после жалобы в прокуратуру вернули.





В Мозырском райотделе внутренних дел день назад был рассмотрен протокол правонарушения и вынесено постановление о привлечении Василия Васько к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.





Интересно, что сайт районной газеты "Жыццё Палесся" еще задолго до вынесения административного постановления сделал Васько виновным и обвинил тогда еще неизвестного гражданина в уголовном преступлении, предусмотренном ст. 341 УК Республики Беларусь (осквернение зданий и сооружений циничными надписями или изображениями).