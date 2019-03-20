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За надпись "Независимостью не торгуем!" активисту влепили штраф

21.03.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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На жителя Мозыря Василия Васько, который в январе разместил на памятной стеле, установленной в память о ракетной дивизии, надпись «Независимостью не торгуем!», 14 марта составили протокол по статье 21.14 КоАП (нарушение порядка благоустройства населенных пунктов).



Стелла была установлена ​​в Мозыре в память о ракетчиках, которые дислоцировались здесь в советское время. На памятном знаке с гергиевскими лентами и изображением российского триколора, расположен советский флаг, изображение ракетного комплекса и надпись «Ракетные войска стратегического назначения - гарант мира и безопасности».

21 февраля его из дома доставили в милицию, где изъяли телефон и проверили его содержимое. Там были найдены фотографии с надписью на стеле.

«Мне угрожали, что посадят, я признался, что действительно оставил эту надпись», - прокомментировал житель Мозыря.

Телефон у него забрали, но после жалобы в прокуратуру вернули.

В Мозырском райотделе внутренних дел день назад был рассмотрен протокол правонарушения и вынесено постановление о привлечении Василия Васько к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.

Интересно, что сайт районной газеты "Жыццё Палесся"  еще задолго до вынесения административного постановления сделал Васько виновным и обвинил тогда еще неизвестного гражданина в уголовном преступлении, предусмотренном ст. 341 УК Республики Беларусь (осквернение зданий и сооружений циничными надписями или изображениями).

 
 
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На жителя Мозыря Василия Васько, который в январе разместил на памятной стеле, установленной в память о ракетной дивизии, надпись «Независимостью не торгуем!», 14...
 
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