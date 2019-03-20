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Пожар произошел на заводе «Неман» в Лиде
Пожар случился в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» в г. Лида.
Об этом
Возгорание обнаружили автоматические системы пожарной сигнализации 20 марта в 17-46.
В результате повреждены 10 кв. метров отделки стены цеха, закопчен потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил хранения, использования, изготовления (приготовление) веществ и материалов (самовозгорание отходов покрытия деталей в результате химической реакции).
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Пожар случился в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» в г. Лида.
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