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Пожар произошел на заводе «Неман» в Лиде

21.03.2019 11:31 — Разное | БДГ  
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Пожар случился в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» в г. Лида.

Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Возгорание обнаружили автоматические системы пожарной сигнализации 20 марта в 17-46.

В результате повреждены 10 кв. метров отделки стены цеха, закопчен потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил хранения, использования, изготовления (приготовление) веществ и материалов (самовозгорание отходов покрытия деталей в результате химической реакции).

 
 
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Пожар случился в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» в г. Лида.
 
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