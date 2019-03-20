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Суд освободил от уголовной ответственности водителя, который на Якуба Коласа сбил пешехода

21.03.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Суд освободил от уголовной ответственности водителя легковушки, который на столичной улице Якуба Коласа тяжело травмировал пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.


Напомним, авария произошла вечером 12 апреля 2018 года. Установлено, что водитель Nissan ехал по улице Якуба Коласа со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Белинского со скоростью 67,8 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Вблизи дома № 65А он совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода нетрезвого мужчину, которого должен и в состоянии был своевременно обнаружить.

В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

20 марта суд Советского района столицы освободил обвиняемого от уголовной ответственности в соответствии со статьей 89 УК Беларуси (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).

Производство по уголовному делу прекращено. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

 
 
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Водитель освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
 
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