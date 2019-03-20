Суд освободил от уголовной ответственности водителя, который на Якуба Коласа сбил пешехода

Суд освободил от уголовной ответственности водителя легковушки, который на столичной улице Якуба Коласа тяжело травмировал пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.





Напомним, авария произошла вечером 12 апреля 2018 года. Установлено, что водитель Nissan ехал по улице Якуба Коласа со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Белинского со скоростью 67,8 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Вблизи дома № 65А он совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода нетрезвого мужчину, которого должен и в состоянии был своевременно обнаружить.

В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

20 марта суд Советского района столицы освободил обвиняемого от уголовной ответственности в соответствии со статьей 89 УК Беларуси (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).

Производство по уголовному делу прекращено. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.