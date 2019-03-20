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Суд освободил от уголовной ответственности водителя, который на Якуба Коласа сбил пешехода
Суд освободил от уголовной ответственности водителя легковушки, который на столичной улице Якуба Коласа тяжело травмировал пешехода. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения.
20 марта суд Советского района столицы освободил обвиняемого от уголовной ответственности в соответствии со статьей 89 УК Беларуси (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).
Производство по уголовному делу прекращено. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
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Водитель освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
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