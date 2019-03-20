В Куропатах повалили сразу 14 крестов. Кто – неизвестно

В Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов. Об этом в Facebook сообщил активист, сопредседатель БХД Павел Северинец.





«Сябры, увага! У Курапатах валяць крыжы. Невядома, хто і як – мы налічылі 14 паламаных і паваленых толькі ля Галгофы», – написал Северинец.







Напомним, Куропаты страдают от вандализма не впервые: ранее мы писали , как неизвестные пытались сжечь там кресты. Не раз вредили и «скамье Клинтона», которую Билл Клинтон установил еще в 1994 году.



