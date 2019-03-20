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В Куропатах повалили сразу 14 крестов. Кто – неизвестно

21.03.2019 10:29 — Разное | KYKY  
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В Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов. Об этом в Facebook сообщил активист, сопредседатель БХД Павел Северинец.

«Сябры, увага! У Курапатах валяць крыжы. Невядома, хто і як – мы налічылі 14 паламаных і паваленых толькі ля Галгофы», – написал Северинец.



Напомним, Куропаты страдают от вандализма не впервые: ранее мы писали, как неизвестные пытались сжечь там кресты. Не раз вредили и «скамье Клинтона», которую Билл Клинтон установил еще в 1994 году.

 
 
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В Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов. Об этом в Facebook сообщил активист, сопредседатель БХД Павел Северинец. «Сябры, увага! У Курапатах валяць крыжы....
 
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