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Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили

21.03.2019 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили
Авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»). © / Фото из открытых источников

Истории о встречах в Мировом годы «холодной войны» советских и американских кораблей овеяны легендами. Среди моряков, как наших, так и звезднополосатых, пользуются популярностью байки на тему «Как мы показали неприятелю».

В реальности ситуации бывали, да и до сих пор происходят, куда прозаичнее и куда страшнее. Иногда никто никому ничего «показывать» не собирается, но при этом дело едва не доходит до масштабной катастрофы.

21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).

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Город и авианосец

Авианосец, названный в честь города Китти Хок, места, где братья Райт совершили первый полёт, был введен в состав американского флота через девять дней после исторического полета Юрия Гагарина, 21 апреля 1961 года.

В 1960-х — начале 1970-х годов авианосец участвовал во Вьетнамской войне, затем нес службу в Тихом океане, появлялся в Аравийском море во время иранского кризиса.

На «Китти Хок» базировались до 80 самолетов и вертолетов, а его экипаж насчитывал свыше 5600 человек, не считая летчиков.

В начале марта 1984 года «Китти Хок» объявился у советских берегов во главе группировки 7-го флота США, которая вместе с кораблями ВМФ Южной Кореи проводила учения «Team Spirit-84».

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Такие визитеры, как «Китти Хок», без внимания ВМФ СССР не обходились. Следить за авианосцем направили атомную подводную лодку К-314 проекта 671 «Ёрш».

Всего в СССР было построен 15 таких подводных лодок. Относились они к классу торпедных АПЛ, задача которых была классической — топить корабли противника. То есть, в случае чего К-314, должна была быть готова отправить на дно, в том числе, и авианосец «Китти Хок».

По приказу командира 26-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота контр-адмирала Алексея Белоусова К-314 под командованием капитана 2-го ранга Владимира Евсеенко, загруженная по боевому варианту, вышла с базы 10 марта 1984 года, и отправилась за американской группировкой кораблей.


Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили
Атомная подводная лодка проекта 671 «Ёрш». Фото: РИА Новости/ Ю.Мичурин

Круг за кругом, друг за другом

Дальше стороны начинают излагать различные версии того, что происходило в Японском море.

Советские подводники уверяли, что незаметно пробрались внутрь ордера, то есть боевого или походного построения кораблей, и вели наблюдение прямо оттуда, что сродни условному уничтожению не только «Китти Хок», но и еще нескольких кораблей группы, состоявшей, помимо авианосца, из двух крейсеров, четырех эсминцев и нескольких судов сопровождения.

Американцы заявляли, что практически сразу засекли К-314 и около 15 раз отработали условную атаку по ней, пока она им не наскучила.

После нескольких дней такого вот «контакта» американцы, завершившие первую часть учений, ушли в территориальные воды Южной Кореи. К-314, согласно заданию, осталась ждать возвращения авианосца.

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Внезапное «свидание»

20 марта была плохая погода, неважно работала связь, и К-314 никак не удалось обнаружить «Китти Хок». К утру 21 марта условия только ухудшились.

Командир К-314 Владимир Евсеенко позднее вспоминал: «Елозил часов десять в ожидании, когда они снова выйдут в открытое море. Однако американцы легли в дрейф. Жду. Веду радиоразведку. Замерили гидрологию. Командир гидроакустической группы доложил, что проходимость звуковых волн по первому типу. Для нас — плохая гидрология, поскольку зона наилучшей слышимости находится выше 50 метров, то есть выше нашей безопасной глубины. Все против нас».

Около 22:10 К-314 всплыла на перископную глубину для очередного сеанса связи. Командир, встав к перископу, неожиданно обнаружил всю искомую авианосно-ударную группу всего в 20-30 кабельтовых от себя. Причем К-314 и американцы шли навстречу друг другу.

Евсеенко отдал команду: «Срочное погружение!».

Но «свидания» уже было не избежать. Американцы на борту «Китти Хок», почувствовав удар, сперва шутили — то ли с русской подлодкой столкнулись, то ли с китом.

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«Столкнулся с неизвестным объектом. Потерял ход»

Правда, потом стало не до смеха. К-314 сделала дыру в борту авианосца диаметром около 40 метров, причем ниже ватерлинии. Самое жуткое, что удар пришелся в район цистерны с авиационным керосином. Несколько тысяч тонн авиатоплива ушли в море. Одной искры было достаточно, чтобы на борту «Китти Хок» вспыхнул грандиозный пожар. Каким-то чудом обошлось.

Но и нашим подводникам было не до американцев. Те, кто был на борту К-314, в первые секунды подумали, что лодка лишилась боевой рубки и получила тяжелые повреждения легкого корпуса. Это не подтвердилось, но выяснилось, что у субмарины серьезно поврежден гребной винт. Пришлось всплывать, что в такой ситуации, мягко говоря, не приветствовалось. Радиограмма, переданная на базу, гласила: «Столкнулся с неизвестным объектом. Потерял ход».

Подошедшие на помощь советские корабли отбуксировали К-314 на базу. «Китти Хок» же своим ходом поковылял в японскую базу с характерным названием Йокосука.

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Легко отделались

Американская сторона возложила вину за происшедшее на командира советской подводной лодки. Советское командование, в принципе, тоже так считало. Причиной инцидента назвали неправильный выбор глубины поиска. Капитана Евсеенко отстранили от должности. Правда, затем он продолжил службу, но уже в другом месте, и даже получил звание капитана 1-го ранга.

При этом и наши, и американцы перекрестились, поскольку легко отделались. На борту «Китти Хок» в момент столкновения находились ядерные боеприпасы, а у К-314 в арсенале были торпеды с ядерной головной частью. О самых тяжелых последствиях даже думать не хочется.

Командира авианосца наказывать не стали, зато лишился своей должности начальника противолодочной обороны 7-го флота США, так как подобный подход русской субмарины сочли его недоработкой.

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Спустя 16 лет русские снова пришли за «Китти Хок»

К-314 после ремонта продолжила службу, но уже в 1985 году на ее борту случилась серьёзная авария паропроизводящей установки. Это инцидент серьезно повлиял на судьбу субмарины — в 1989 году она окончательно была выведена из боевого состава флота.

Авианосец «Китти Хок» в начале 1990-х был задействован во время проведения операций в Персидском заливе и Сомали.

В 2000 году «Китти Хок» снова пострадал от русских, правда, на сей раз условно. 17 октября два боевых самолета Су-24 и Су-27 из состава 11-й армии ВВС и ПВО России обнаружили авианосец «Китти Хок» и несколько раз пролетели над ним, на высоте примерно 60 м. В момент облета корабль проводил пополнение запасов на ходу в северной части Японского моря, между островом Хоккайдо и материковым берегом России.

Американцы на этот визит отреагировать не успели, свою авиацию в воздух не поднимали. По сути, это можно было расценивать как «условное поражение» цели.

Боевая служба авианосца продолжалась до 2009 года, после чего он был выведен в резерв, где находился еще шесть лет. Из четырех авианосцев своего класса «Китти Хок» продержался в строю дольше всех. В 2017 году было объявлено, что старый корабль готов к утилизации.

 
Теги: Минск
 
 
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21 марта 1984 году в Японском море столкнулись советская подводная лодка и американский авианосец.
 
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