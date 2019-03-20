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Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях

21.03.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
Ким Кардашьян, Селена Гомес, Анна Седокова, Памела Андерсон. © / Коллаж АиФ / www.globallookpress.com

В последнее время имя Ким Кардашьян ассоциируется не только с пышными ягодицами, но и с псориазом, которым инста-звезда болеет много лет. Девушка не раз рассказывала о своем недуге подписчикам, а недавно даже опубликовала селфи без макияжа, где на ее лице хорошо видны характерные для данной болезни красные пятна. Кто еще из звезд не боится открыто говорить о проблемах со здоровьем, выяснил "АиФ".

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — рак кожи

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
Фото: www.globallookpress.com

В конце 2018 года эта супружеская пара сделала сенсационное заявление, которое повергло их поклонников в шок. У артистов диагностировали рак кожи! Сначала симптомы страшной болезни появились у Натальи — певица обнаружила на своей ноге странное пятно. Однако врачи успокоили Сенчукову и посоветовали убрать его в кабинете косметолога. Артистка последовала совету, но через какое-то время пятно снова вернулось. Кроме того, у мужа исполнительницы аналогичное образование выскочило прямо на лице! В итоге супруги снова обратились к врачам и сдали анализы. Результаты они узнали в день рождения Натальи, когда вся семья находилась на отдыхе в Италии. «Врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи". Разумеется, мы были просто в шоке. Отдыхать не было никаких сил, поменяли билеты и приехали в Москву», — рассказывал Виктор Рыбин Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Звездной чете прошлось пройти 13 сеансов лучевой терапии, после которой, по их собственным признаниям, они надеются на полное выздоровление.

Селена Гомес — волчанка

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
Фото: www.globallookpress.com

В 2016 году волчанка вынудила 24-летнюю певицу и звезду Instagram сделать перерыв в карьере. А еще через некоторое время девушка рассказала, что перенесла из-за нее серьезную операцию по пересадке почки.

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях «Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача

Несмотря на звездный статус, когда встал вопрос о трансплантации, Гомес была бессильна. Из-за большой очереди перспектива получить донорскую почку светила ей как минимум через 7 лет. К счастью, в окружении Селены оказался человек, который смог помочь — актриса и по совместительству лучшая подруга девушки Франсия Райса. Она-то и стала донором. Для самой Райсы операция прошла удачно, а вот у Гомес была повреждена артерия, поэтому на операционном столе девушка находилась не два, а целых шесть часов, но все закончилось благополучно и, пройдя курс реабилитации, Селена стала чувствовать себя гораздо лучше. 

Анна Седокова —  проблемы с почками

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
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Проблемы с почками стали для Анны полной неожиданностью, ведь изначально у певицы заболела спина, и она думала, что сможет избавиться от болей с помощью массажа. Однако массаж не помог, более того, у артистки появилась опухоль в правом боку. Когда врачи провели необходимые обследования, то тут же отправили Седокову на операционный стол. Но буквально через несколько часов после первого хирургического вмешательства Анне пришлось снова оказаться в операционной. В этот непростой момент исполнительницу поддерживали дочери Моника и Алина, а также ее молодой человек. Кстати, по прогнозам докторов в будущем у певицы могли возникнуть с проблемы с рождением детей, однако опасения оказались напрасными. В 2017 году Седокова снова стала мамой, у нее родился сын Гектор.

Памела Андерсон — гепатит С

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
Фото: www.globallookpress.com

Страшный диагноз был поставлен актрисе в 2002 году. По мнению Памелы, она заразилась от своего бывшего мужа Томми Ли, когда им делали татуировку одной иглой.

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях «Таможня» здоровья. О лечении печени, желчного пузыря и желчных путей

Андерсон 12 лет боролась с болезнью, подключив не только лучших докторов, но и правильное питание. В итоге ей удалось одержать победу. Об этом радостном событии она тут же сообщила в своем Instagram, сопроводив пост «обнаженным» фото. «Я вылечилась! Я только что узнала, что больше не больна гепатитом С! Я молюсь за то, чтобы те, кто живет с гепатитом С, могли претендовать и позволить себе лечение от вируса. Оно будет более доступно в ближайшее время, но пока я знаю, как его трудно получить. Не теряйте надежды, лекарство существует!», — обратилась звезда к своим подписчикам в соцсетях. Кстати, по словам Памелы, ее бывший муж так же излечился от гепатита, при чем на год раньше, чем она сама. 

Анджелина Джоли — рак груди

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях
Фото: www.globallookpress.com

Откровения Джоли по поводу рака груди и двойной мастэктомии, которую она перенесла, можно было найти на страницах The New York Times. Данной теме звезда посвятила целую колонку, где подробно рассказала о том, почему решилась удалить себе молочные железы.

Волчанка, рак и почки. Звезды, открыто говорящие о своих болезнях Зачем Анджелина Джоли изменила внешность?

Оказывается, вероятность развития рака груди у  Анджелины составляла 85%, чтобы пессимистичные прогнозы врачей не стали явью, актриса пошла на превентивные меры. Но вряд ли кто-нибудь мог заметить кардинальные изменения во внешности Джоли, ведь сразу, после удаления молочных желез ей вставили имплантаты. С ними вероятность столкнуться с раком груди снизилась до 5%.  И все же полностью исключить онкологию Анджелине не удалось. Дело в том, что у актрисы сохраняется риск развития рака яичников. Но поскольку он составлял только 50%, удалять половые железы Джоли пока не планирует. Тот факт, что ее собственная мать Маршлин Бертран умерла в 56 лет именно по этой причине также не убедил артистку пойти на радикальные меры. Однако она по-прежнему остается под пристальным наблюдением врачей.   

 
 
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