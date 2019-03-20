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Мэр Минска рассказал о скоростном трамвае и транспортных проблемах

21.03.2019 11:43 — Разное | БДГ  
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Движение легковых авто в Минске ограничивать не планируется.

Об этом заявил заявил глава Мингорисполкома Анатолий Сивак в интервью информагентству БЕЛТА.

«Что касается легковых частных автомобилей, то каких-то временных (по времени, дням недели) инициатив пока нет и лично проявлять их не буду. Не вижу острой необходимости. В отношении грузовых автомобилей разумные инициативы будут. Все будет реализовано через дорожные знаки», — отметил Сивак.

По его словам, в столице возникает много проблем из-за ДТП или ремонтно-строительных работ, в результате чего бывают заторы как личного, так и общественного транспорта.

В Минске со временем будет увеличиваться количество машин, поэтому вопрос нужно решать. Чиновник видит выход из ситуации в развитии общественного транспорта в направлении его удобства для пассажиров. По мнению Сивака, такие меры снимут часть проблем.

Мэр города рассказал также о проекте скоростного трамвая, сейчас вопрос активно обсуждается, разрабатывается бизнес-план. В документе будут отражены главные моменты: себестоимость перевозок, ценовые показатели.

Окончательное решение будет принято после экспертизы и согласований. Если этого не случится, скоростной трамвай не запустят.

Напомним, о возможности запуска нового рельсового транспорта Анатолий Сивак сообщил 11 марта в ходе доклада президенту.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение легковых авто в Минске ограничивать не планируется.
 
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