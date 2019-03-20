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Авария в новогоднюю ночь под Гродно: СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка
Следователи завершили расследование резонансной аварии со смертельным исходом в Гродненском районе. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом
Напомним, ДТП
В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм умерла на месте, ее сверстница получила менее тяжкие телесные повреждения, а третья малолетняя пассажирка не пострадала.
Следователи возбудили уголовное дело. К водителю применили меру пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения (почти 1,8 промилле), он отвлекся от управления транспортным средством и утратил контроль за дорожной обстановкой. Кроме того, двух пассажиров на заднем сиденье он перевозил с непристегнутыми ремнями безопасности.
Обвиняемому инкриминировали нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжких телесных повреждений (ч.4 ст. 317 УК Беларуси). Свою вину мужчина признал полностью.
— Помимо прямых причин, приведших к трагическим последствиям, обращает на себя внимание тот факт, что малолетние в ночное время суток находились без присмотра взрослых, проводили время с распивавшим спиртное взрослым мужчиной, причем две из трех девочек также употребляли алкогольные напитки. С учетом этих обстоятельств в адрес субъектов профилактики направлены представления для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, — проинформировали в СК.
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Авария в новогоднюю ночь под Гродно: СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка
Установлено, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя.
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