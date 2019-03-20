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Авария в новогоднюю ночь под Гродно: СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка

21.03.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование резонансной аварии со смертельным исходом в Гродненском районе. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.


Напомним, ДТП произошло 1 января, около 02.45, на 17-м километре трассы Н6053 Скидель — Гушицы — Пыра — Озеры: 32-летний водитель Nissan не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим выездом за пределы проезжей части в сельскохозяйственное поле, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм умерла на месте, ее сверстница получила менее тяжкие телесные повреждения, а третья малолетняя пассажирка не пострадала.


Следователи возбудили уголовное дело. К водителю применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения (почти 1,8 промилле), он отвлекся от управления транспортным средством и утратил контроль за дорожной обстановкой. Кроме того, двух пассажиров на заднем сиденье он перевозил с непристегнутыми ремнями безопасности.


Обвиняемому инкриминировали нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжких телесных повреждений (ч.4 ст. 317 УК Беларуси). Свою вину мужчина признал полностью.

— Помимо прямых причин, приведших к трагическим последствиям, обращает на себя внимание тот факт, что малолетние в ночное время суток находились без присмотра взрослых, проводили время с распивавшим спиртное взрослым мужчиной, причем две из трех девочек также употребляли алкогольные напитки. С учетом этих обстоятельств в адрес субъектов профилактики направлены представления для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, — проинформировали в СК.

 
 
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Установлено, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя.
 
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