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МЧС: в Лиде загорелся цех по производству стеклопластиковых изделий

21.03.2019 11:58 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: в Лиде загорелся цех по производству стеклопластиковых изделий
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, 20 марта около 6 часов вечера на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» на улице Жукова в Лиде произошел пожар. Спасателям поступило сообщение о сработавшей сигнализации.

МЧС: в Лиде загорелся цех по производству стеклопластиковых изделий Извещатель спас семью на пожаре в Заславле

На место инцидента немедленно выехали сотрудники МЧС. В цеху по производству стеклопластиковых изделий спасатели обнаружили дым. В скором времени пожар был успешно локализован и ликвидирован.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем была повреждена отделка стены на площади 10 м², закопчен потолок.

В данный момент устанавливается причина возгорания. По предварительной информации, были нарушены правила хранения, использования, изготовления веществ и материалов. В МЧС пояснили, что с большой долей вероятности произошло самовозгорание отходов покрытия деталей в результате химической реакции.

 
 
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