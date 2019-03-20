МЧС: в Лиде загорелся цех по производству стеклопластиковых изделий

Как стало известно, 20 марта около 6 часов вечера на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ» на улице Жукова в Лиде произошел пожар. Спасателям поступило сообщение о сработавшей сигнализации.

На место инцидента немедленно выехали сотрудники МЧС. В цеху по производству стеклопластиковых изделий спасатели обнаружили дым. В скором времени пожар был успешно локализован и ликвидирован.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем была повреждена отделка стены на площади 10 м², закопчен потолок.

В данный момент устанавливается причина возгорания. По предварительной информации, были нарушены правила хранения, использования, изготовления веществ и материалов. В МЧС пояснили, что с большой долей вероятности произошло самовозгорание отходов покрытия деталей в результате химической реакции.