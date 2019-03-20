Для кого опасна малярия? О заболевании и мерах безопасности

В связи с регистрацией случая смерти от малярии в январе текущего года в Бресте, Ганцевичский районный ЦГиЭ напоминает о правилах профилактики малярии.

Малярия — паразитарная болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией, увеличением селезенки.

Малярию вызывают паразиты Plasmodium. Заражение чаще происходит от самки комаров рода Анофелес, кусающие в ночное время суток.

Инкубационный период развития малярии колеблется от семи дней до трех лет. Люди, инфицированные малярией, часто поначалу испытывают лихорадку, озноб и симптомы гриппозного состояния. Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом, а также сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время — ежедневно (через день или через два дня), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.При отсутствии лечения заболевание может привести к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях и к смерти.

Наиболее опасные источники инфекции — бессимптомные паразитоносители. На территории Брестской области опасность распространения малярии представляют завозные случаи трехжневной малярии в сезон передачи малярии (июнь-август). Особенностью эпидемиологической обстановки по малярии в области является вероятность завоза возбудителя малярии лицами, выезжающими на различные виды работ в эндемичные по малярии страны Африки( южнее Сахары). А также туристами, выезжающими в страны Юго-Восточной Азии (Индию, Таиланд, Вьетнам, др.), и гражданами, прибывающими из неблагополучных по малярии стран.

На территории Брестской области выделяются шесть районов с высокой степенью риска распространения малярии (Брестский, Каменецкий, Кобринский, Пинский, Пружанский, Столинский).

Рекомендации:

Предупреждение укусов комаров в период с начала сумерок до рассвета является основной мерой профилактики заболевания малярией. Для того, чтобы избежать укусов комаров, необходимо спать под специальными сетками, обработанными инсектицидом длительного действия, а также пользоваться защитной одеждой и репеллентами.

Заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны следует проконсультироваться у врача-инфекциониста и начать прием лекарственных противомалярийных препаратов по его назначению .

Беременным женщинам следует избегать поездок в районы с передачей малярии. Родителям не рекомендуется брать с собой младенцев и маленьких детей в районы, где есть риск заболевания малярией. Если поездки нельзя избежать, крайне важно принять эффективные профилактические меры против малярии.

Обнаружение паразитов и лечение заболевания:

Паразиты малярии находятся в крови больного человека и могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам.

Если вы заметили ухудшение здоровья после приезда из эндемичных стран, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о посещении таких стран!

Ольга Винник, помощник энтомолога.

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