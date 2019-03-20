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Гродненская таможня с начала года привлекла к ответственности 40 человек

21.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненская таможня с начала года привлекла к ответственности 40 человек

Гродненские таможенники за нарушение режима в пункте пропуска с начала года привлекли к ответственности около 40 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

За весь 2018 года было зарегистрировано около 200 подобных правонарушений. Чаще всего граждан привлекали к административной ответственности за препятствование проведению таможенного контроля либо отказ от его прохождения. Кроме того, были зарегистрированы попытки уничтожить товаросопроводительные документы либо перегрузить товар из одного транспортного средства в другое, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей.

«Намереваясь избежать административной ответственности, пересекающие границу предпринимают попытки избавиться от «лишнего» товара непосредственно в пункте пропуска, отказаться от прохождения осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса, личного досмотра либо предъявления товара и транспортного средства к осмотру», — рассказали в таможне. Оставленный без присмотра товар, самовольное движение в пункте пропуска, фото или видеосъемка, а также забытые в документах деньги — также нарушение режима, напоминают таможенники.

«В 2019 году за фотосъемку в пункте пропуска на белорусско-литовской границе к ответственности привлечен гражданин России», — рассказали в Гродненской региональной таможне. В конце февраля были оштрафованы трое гражданин Казахстана, которые прямо в пункте пропуска перегружали запчасти из одного автобуса в другой. Один из них таким образом намеревался уклониться от таможенных платежей.

https://www.belta.by/

 
 
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Гродненские таможенники за нарушение режима в пункте пропуска с начала года привлекли к ответственности около 40 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской...
 
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