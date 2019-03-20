Жители Горок задали вопросы рабочей группе исполкома

На «горячую линию» в районную межведомственную рабочую группу поступило 24 вопроса. 9 обращений было связано с деятельностью коммунальной организации и оказанием жилищно-коммунальных услуг, 6 — по вопросам транспортного обслуживания, четыре касались сферы деятельности строительной отрасли, 2 — работы агропромышленного комплекса, были озвучены и другие темы.

Среди обращений есть как замечания о недостатках по предоставлению услуг, так и положительные отзывы. Например, жители улиц Рытова и Ботанической выражали благодарность УКПП «Коммунальник» за слаженную работу по наведению порядка.

Граждане высказывали просьбы и предложения. Например, просили рассмотреть вопросы по обустройству спортплощадок во дворах многоквартирных жилых домов, родника по улице Шолохова. Молодая мама просила рассмотреть вопрос по оборудованию в одном из зданий вблизи Детского парка комнаты «Матери и ребенка».

Жительница деревни Стан просила выехать и организовать на месте сбор полимерных отходов. Ей объяснили, что такой выезд осуществляется «Коммунальником» по заявке сельисполкома

Были обращения, по которым были даны ответы раньше. Например, граждане снова задали вопрос о возможности организации движения городского пассажирского транспорта по кольцу через улицу Строителей на Академию.

По всем вопросам, поступившим в районную межведомственную рабочую группу, даны поручения председателя райисполкома соответствующим службам для рассмотрения и предоставления ответов. Заявители будут информированы о их результатах и принятых мерах в ближайшее время.

Отдел по работе с обращениями граждан

и юридических лиц Горецкого райисполкома