В Солигорске накрыли контрабандистов. Они пытались переправить в Прибалтику сигареты в вагонах с калийными удобрениями





Задержанием с поличным двоих мужчин, во время закладки сигарет в грузовые железнодорожные вагоны, завершились оперативно-розыскные мероприятия, проводимые УБЭП УВД Миноблисполкома и ОБЭП Солигорского РОВД по установлению каналов контрабанды белорусских сигарет в Прибалтику. Закладка сигарет осуществлялась вблизи одного из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» в формируемый для отправки состав с удобрениями. В ходе осмотра места происшествия изъято 12 тысяч пачек сигарет «Фест».

Один фигурант из Брестской области, второй – из Слуцка.

О том, что задержана серьёзная группа, говорит её оснащение: совковая лопата, проволока, использующаяся для пломбирования, а также 88 пломб и изготовленный кустарным способом пломбиратор. Для отслеживания обстановки и ведения переговоров задержанные использовали тепловизор и несколько радиостанций, мобильные телефоны с собой не брали, пытаясь таким образом дополнительно обезопасить себя.

Едва завидев приближающихся сотрудников милиции, контрабандисты бросились врассыпную, но вскоре были задержаны. И если один не отрицал своего участия в деле, то второй просто прикинулся спящим. Нагнавших его сотрудников милиции тот уверял, что с вечера спит прямо, что называется, в чистом поле.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к ранее выявленным на границе попыткам провоза сигарет за пределы Республики Беларусь.









Сергей Босько,

официальный представитель УВД Минского облисполкома