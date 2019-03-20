Опубликован перечень очередности строительства объектов по Слуцку и району

Отдел архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома опубликовал перечень очередности строительства объектов по Слуцку и Слуцкому району.
1. Многоквартирные жилые дома:
- - 40-квартирный жилой дом долевого строительства в микрорайоне «Чехова»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №24»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №23»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №17»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №16»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №15»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №14»;
- - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №25».
2. Инженерная и транспортная инфраструктура:
I. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
- - район индивидуальной жилой застройки д. Новодворцы;
- - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
- - инженерные сети к 4 х 75 квартирным жилым домам по 2-у пер. Максима Богдановича (водовод);
- - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
- - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).
II. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ:
- - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
- - инженерные сети к группе жилых домов по ул. Максима Богдановича в г. Слуцке (канализационный коллектор);
- - внутриквартальные инженерные сети к группе жилых домов по г.п. 18-24 в микрорайоне «Чехова»;
- - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
- - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
- - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).
III. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ:
- - внутриквартальные инженерные сети к группе жилых домов по г.п. 18-24 в микрорайоне «Чехова»;
- - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
- - район индивидуальной жилой застройки «3-й пер. Урицкого»;
- - квартал индивидуальной жилой застройки «Геолог»;
- - район индивидуальной жилой застройки д. Новодворцы;
- - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
- - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
- - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).
IV. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
- - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
- - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
- - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
- - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).
Слуцкий край