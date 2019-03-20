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Опубликован перечень очередности строительства объектов по Слуцку и району

21.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Отдел архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома опубликовал перечень очередности строительства объектов по Слуцку и Слуцкому району.

1. Многоквартирные жилые дома:

  • - 40-квартирный жилой дом долевого строительства в микрорайоне «Чехова»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №24»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №23»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №17»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №16»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №15»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №14»;
  • - многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке по г.п. №25».

2. Инженерная и транспортная инфраструктура:

I. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

  • - район индивидуальной жилой застройки д. Новодворцы;
  • - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к 4 х 75 квартирным жилым домам по 2-у пер. Максима Богдановича (водовод);
  • - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
  • - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).

II. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ:

  • - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к группе жилых домов по ул. Максима Богдановича в г. Слуцке (канализационный коллектор);
  • - внутриквартальные инженерные сети к группе жилых домов по г.п. 18-24 в микрорайоне «Чехова»;
  • - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
  • - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).

III. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ:

  • - внутриквартальные инженерные сети к группе жилых домов по г.п. 18-24 в микрорайоне «Чехова»;
  • - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
  • - район индивидуальной жилой застройки «3-й пер. Урицкого»;
  • - квартал индивидуальной жилой застройки «Геолог»;
  • - район индивидуальной жилой застройки д. Новодворцы;
  • - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
  • - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).

IV. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

  • - внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова» в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к группе многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина в г. Слуцке;
  • - инженерные сети к участкам для индивидуального жилищного строительства по ул. Луговой в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы);
  • - инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в г. Слуцке (в т.ч. проектные работы).


Слуцкий край

 
 
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Отдел архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома опубликовал перечень очередности строительства объектов по Слуцку и Слуцкому району.
 
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