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Курсы валют и криптовалют на сегодня

21.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Белорусский рубль нокаутировал доллар. Его стоимость упала до минимума за 177 дней (почти полгода), биткойн +45.68.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0106 рубля до 2,0951 BYN/USD.

Ослабление доллара идёт уже восьмые торги подряд. За это время его курс рухнул уже на 0,0448 рубля.

Курс евро вырос на 0,0030 рубля до 2,3924 BYN/EUR. Предыдущие четыре раза евро дешевел и оказался на минимуме почти за 7 месяцев. Небольшой рост сегодня утром практически не повлиял на позиции европейской валюты — с начала марта курс евро обвалился на 0,0412 рубля.

Курс российского рубля подскочил на 0,0144 рубля до 3,2900 BYN/100 RUB. Рубль РФ взобрался на максимум с начала февраля 2019 года (43 дня).

Bitcoin − 4065.17$ (+45.68);

Bitcоin Cash/ВСС – 160.07$ (+2.45);

DigitalCash − 93.78$ (+0.24);

Еthеreum − 140.13$ (+1.64);

ZCаsh − 58.27$ (-2.54);

Monеro − 54.35$ (+0.17).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль нокаутировал доллар. Его стоимость упала до минимума за 177 дней (почти полгода), биткойн +45.68.
 
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