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Минприроды: штраф за выжигание сухой травы – более 1 тыс. рублей

21.03.2019 12:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Минприроды: штраф за выжигание сухой травы – более 1 тыс. рублей
Фото из открытых источников

Как обратили внимание в Минприроды, в связи с ранним установлением теплой погоды в Беларуси начинается повсеместное выжигание сухой растительности. Это негативно влияет на окружающую среду.

Минприроды: штраф за выжигание сухой травы – более 1 тыс. рублей Почему в Беларуси запрещают пал травы?

Кроме того, в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается. За несоблюдение закона предусмотрен крупный штраф.

В частности, за незаконное сжигание сухой растительности предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (от 255 до 1020 руб.). За разведение костров в запрещенных местах – предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (до 306 руб.).

 
 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси напоминает о запрете выжигания сухой растительности.
 
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