Минприроды: штраф за выжигание сухой травы – более 1 тыс. рублей

Как обратили внимание в Минприроды, в связи с ранним установлением теплой погоды в Беларуси начинается повсеместное выжигание сухой растительности. Это негативно влияет на окружающую среду.

Кроме того, в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается. За несоблюдение закона предусмотрен крупный штраф.

В частности, за незаконное сжигание сухой растительности предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (от 255 до 1020 руб.). За разведение костров в запрещенных местах – предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (до 306 руб.).