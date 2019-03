«Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей» возращается в Минск. О ком это мы?

Легендарный Дэвид Гарретт возвращается в Минск с программой Unlimited — Greatest Hits — Live. Он выступит 13 октября во Дворце Республики.



Один из лучших музыкальных виртуозов мира выступит с большим сольным концертом в Минске. Новый мировой тур скрипача приурочен к 10-летию культового сборника хитов Unlimited — Greatest Hits. С самого начала своей карьеры Дэвид Гарретт не ставил для себя никаких музыкальных рамок. Следовательно, Unlimited («неограниченный») — это больше, чем название тура. Это его личная философия жизни. Зачаровывающее исполнение таких хитов как, Purple Rain, Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters, November Rain, Viva la vida, Hey Jude, а также эксклюзивные аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси наверняка удивят всех тех, кто придет на концерт этого талантливого парня.

Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей, Дэвид Гарретт является настоящей международной суперзвездой, которая стирает границы между Моцартом и «Металликой». 24 золотых и 16 платиновых наград в Гонконге, Германии, Мексики, Тайване, Бразилии, Сингапуре и многих других странах подтверждают его талант. Он сочетает в себе харизму рок-звезды и виртуозность, которая присуща только лучшим инструменталистам нашего времени.

