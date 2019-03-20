Эйсмонт вдохновила молодежный бренд LSTR на выпуск носков с автозаками



фото: lstr.by

«Побывать в автозаках» теперь может каждый за 5 рублей – именно столько стоит пара носков с изображением автомобилей для перевозки заключенных.

Магазин одежды и аксессуаров LSTR Adziennie выпустил носки с изображением автозака, пишет The Village. Как пояснила компания у себя в твиттере, на создание коллекции ее вдохновило интервью пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, которая заявила, что диктатура может служить своеобразным брендом Беларуси.

В свое время, напоминает The Village, творческая группа Hutkasmachna выпустила магниты на холодильник, изображающие автозак, с подарочной ленточкой и надписью «Welcome to Belarus».

Что касается носков с автозаками, то ставить их производство на поток компания не планирует – это ограниченная партия.