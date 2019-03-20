Ученые предупредили любителей горячего чая о риске рака

Многие люди начинают свой день с чашки чая. Но, согласно новому исследованию, слишком горячий напиток может увеличить риск развития рака пищевода, пишет CNN .



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Исследователи обнаружили, что те, кто любит чай горячее 60 градусов по Цельсию и выпивает более 700 мл такого напитка в день (это около двух больших чашек), имеет на 90% более высокий риск развития рака пищевода по сравнению с теми, кто-либо пьет меньше чая, либо предпочитает этот напиток более холодным.

«Желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем их пить», — посоветовал ведущий автор исследования, доктор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

В исследовании участвовали более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Между 2004 и 2017 годами ученые зафиксировали 317 новых случаев рака пищевода.

Ранее уже находили связь между употреблением горячих напитков и раком пищевода — но работа, опубликованная в International Journal of Cancer, впервые определила конкретную температуру.

По данным Международного агентства по исследованию рака, рак пищевода является восьмым по распространенности раком в мире и часто приводит к смертельному исходу. Ежегодно от него умирает около 400 тысяч человек.