Как сообщили volkovysk.by в Республиканском гидрометцентре, 22 марта утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

По республике в пятницу сохранится переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем — преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, днем +6/+11, по юго-западу до 13 тепла.

Облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки сохранятся и в выходные.

В субботу 23 марта будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северо-западу возможны небольшие дожди. Ветер 5−10 м/с, ночью по востоку местами порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -3 до +2, днем — от 6 до 13 со знаком плюс, а по юго-западу до 16 выше нуля.

В воскресенье 24 марта кратковременные дожди ожидаются ночью и утром на большей части территории страны, днем — в крайних юго-восточных районах. Сохранится порывистый ветер — 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +1/+7, днем от 6 до 12 тепла.