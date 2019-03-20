Волковысский районный отдел Гродненского областного управления ФСЗН сообщает, что истекает срок подачи документов персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения».

Форма ПУ-3 за 2018 год с отражением в ней периодов осуществления (неосуществления) деятельности и суммы обязательных страховых взносов, уплаченных за 2018 год, представляется в органы Фонда не позднее 31 марта 2019 года.

Подготовить форму ПУ-3 можно самостоятельно с помощью программы «Ввод ДПУ» (размещена на сайте Фонда социальной защиты населения ( https://ssf.gov.by ) и на корпоративном портале Фонда социальной защиты населения ( http://portal.ssf.gov.by )).

Представить ее необходимо в электронном формате (с приложением документов на бумажных носителях, заверенных подписью плательщика) в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика взносов либо в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы предоставляются с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Фонда ( http://portal.ssf.gov.by ).

Дополнительную информацию можно получить в районном отделе Фонда по месту постановки на учет.

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