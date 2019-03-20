Успешное выступление воспитанников клуба «Канку» на первенстве страны

В 27-й раз Белорусской федерацией шотокан каратэ-до проведены первенство страны и в 9-й раз - республиканские соревнования П»риз Надежды».

На минских татами выступили 283 спортсмена из 27 организаций шести регионов нашей страны Специально для победителей соревнований были изготовлены призовые кубки, медали и дипломы в оригинальном дизайне. Во время церемонии открытия руководителям организаций-участниц соревнований были вручили клубные сертификаты Белорусской федерации шотокан каратэ-до на нынешний год и грамоты почетными гостями - ветеранами белорусского каратэ – Олегом Кириенко и Александром Кожемякиным.

Активное участие в соревнованиях приняли юные спортсмены объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ, МСК Канку.

Победителями и призерами стали первенства:

Косенчук Арсений - 1 место (индивидуальное кумитэ)

Волох Карина - 1 место (индивидуальное кумитэ)

Косенчук Никита - 3 место (индивидуальное кумитэ)

Призерами республиканских соревнований «Приз Надежды»:

Ковальчук Даниил - 2 место индивидуальное ката

Волох Карина - 4 место учебное кумитэ

Поздравляем победителей и призеров и их тренера Дмитрия Дудко!

















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