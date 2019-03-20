В 27-й раз Белорусской федерацией шотокан каратэ-до проведены первенство страны и в 9-й раз - республиканские соревнования П»риз Надежды».

На минских татами выступили 283 спортсмена из 27 организаций шести регионов нашей страны Специально для победителей соревнований были изготовлены призовые кубки, медали и  дипломы в оригинальном дизайне. Во время церемонии открытия руководителям организаций-участниц соревнований были вручили  клубные сертификаты Белорусской федерации шотокан каратэ-до на нынешний год и грамоты  почетными  гостями - ветеранами белорусского каратэ – Олегом  Кириенко и Александром Кожемякиным.

Активное участие в соревнованиях приняли юные спортсмены объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ, МСК Канку.

Победителями и призерами стали первенства:

Косенчук Арсений  - 1 место (индивидуальное кумитэ)

Волох Карина  - 1 место (индивидуальное кумитэ)

Косенчук Никита - 3 место (индивидуальное кумитэ)

Призерами республиканских соревнований «Приз Надежды»:

Ковальчук Даниил -  2 место индивидуальное ката

Волох Карина   - 4  место учебное кумитэ

Поздравляем победителей и призеров и их тренера Дмитрия Дудко!

Успешное выступление воспитанников клуба «Канку» на первенстве страны

Успешное выступление воспитанников клуба «Канку» на первенстве страны

Успешное выступление воспитанников клуба «Канку» на первенстве страны

Успешное выступление воспитанников клуба «Канку» на первенстве страны

 

 

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