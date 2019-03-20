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Трамп пообещал добить ИГИЛ в ближайшие часы
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие часы уничтожить последний оплот ИГИЛ.
Об этом сообщает CBS.
Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, американский лидер продемонстрировал две карты.
На одной из них была указана подконтрольная халифату территория в день, когда Трампа избрали президентом; на второй демонстрировалось текущее положение дел.
«Когда я пришел, был беспорядок. Теперь есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером», — заявил он.
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Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие часы уничтожить последний оплот ИГИЛ.
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