Трамп пообещал добить ИГИЛ в ближайшие часы









Об этом сообщает CBS.





Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, американский лидер продемонстрировал две карты.





На одной из них была указана подконтрольная халифату территория в день, когда Трампа избрали президентом; на второй демонстрировалось текущее положение дел.





«Когда я пришел, был беспорядок. Теперь есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером», — заявил он.



