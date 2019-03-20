В частности, сотрудники Витебского РОВД в данный момент реализует целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения посевной кампании, предотвращение преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций и предупреждение хищений.





Проверки в колхозах уже проводят первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб.





Правоохранители изучают не только ход посевной кампании, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.









Также милиционеры собираются провести рабочие встречи с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение товарно-материальных ценностей.





Подобные проверки буду проходить любое время суток, не станут исключение и выходные дни. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие отметок о прохождения в установленном порядке гостехосмотра, исправности световых приборов и оборудованию транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов световозвращающим элементам.





Фиксировать нарушения рейдовые группы собираются с помощью фото- и видеотехники, а действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.