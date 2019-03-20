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К весеннему севу готовы - милиция объявила охоту на "несунов"

21.03.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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С началом весенней подготовки к посевной кампании милиция ориентирована на минимизацию криминогенных рисков и предупреждение правонарушений в сельскохозяйственной сфере.

В частности, сотрудники Витебского РОВД в данный момент реализует целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения посевной кампании, предотвращение преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций и предупреждение хищений.

Проверки в колхозах уже проводят первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб.

Правоохранители изучают не только ход посевной кампании, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.


Также милиционеры собираются провести рабочие встречи с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение товарно-материальных ценностей.

Подобные проверки буду проходить любое время суток, не станут исключение и выходные дни. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие отметок о прохождения в установленном порядке гостехосмотра, исправности световых приборов и оборудованию транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов световозвращающим элементам.

Фиксировать нарушения рейдовые группы собираются с помощью фото- и видеотехники, а действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.

 
 
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С началом весенней подготовки к посевной кампании милиция ориентирована на минимизацию криминогенных рисков и предупреждение правонарушений в...
 
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