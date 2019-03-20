Генсек НАТО назвал неприемлемыми угрозы России нацелить ракеты на страны альянса









replyua.net , об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс. Как передает, об этом заявил генсек Североатлантического альянса





«Ракетные системы 9М729 (SSC-8 в натовской классификации), разработанные и развернутые Россией, являются нарушением ДРСМД, так как это создает значительные риски для нашей безопасности. Такие ракеты размещаются на подвижных комплексах и их трудно отследить. У них есть возможность достичь европейских городов за короткое время предупреждения, неся обычные или ядерные боеголовки, и они снижают порог применения ядерного оружия», – сказал Столтенберг.









Также он отметил, что «США и другие союзники по НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе на протяжении нескольких лет».