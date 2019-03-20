Белоруска использовала для контрабанды сигарет в Литву свою 5-летнюю дочь

В субботу, 16 марта, на литовско-белорусской границе, в пункте пропуска "Шальчининкай" (со стороны Беларуси ПП "Бенякони"), литовцы отправили на тщательный досмотр автомобиль Citroёn C5, на котором в Евросоюз въезжала белоруска с 5-летней дочерью. Хотя женщина заявила, что не везет товары сверх установленных норм, таможенники уже имели информацию о том, что женщина могла перевозить нелегальные грузы, ее автомобиль был тщательно проверен.





Как оказалось, машина превратилась в настоящий тайник для контрабанды. Бамперы, пороги, полости под коробкой передач были переоборудованы, чтобы спрятать туда контрабанду сигарет.





euroby.info. Для досмотра автомобиля был повод - женщина находилась на особом учете у литовских таможенников. Она это знала, поэтому к "штурму границы" хорошо подготовилась. К примеру, предусмотрительная белоруска во все тайники с сигаретами напихала вонючих тряпок с резким запахом, чтобы ввести в заблуждение служебных собак, пишет









Многие искусственно сделанные полости в машине оказались пустыми. Подкованная юридически женщина, чтобы не быть привлеченной по уголовной статье, везла контрабанду ровно на административный протокол.





Но самое интересное, что 5-летний ребенок был не просто пассажиром или маскировкой, а соучастником контрабанды. Рентген-сканер определил наличие сигарет в таких узких местах машины, куда ни рукой взрослого человека, ни с помощью приспособлений пролезть было невозможно. Зато ручка ребенка - легко. Таможня обоснованно предполагает, что ребенок по указанию матери прятал сигареты в машину, а в Литве должен был помочь матери достать этот товар.







