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Известный кикбоксер возглавил Калмыкию

21.03.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Исполняющим обязанности нового главы Калмыкии был назначен известный кикбоксер Бату Хасиков.



38-летний боец знаменит своими достижениями в мире спорта, но уже с 2008 года Хасиков является депутатом парламента Калмыкии, а в 2012 году стал членом Совета Федерации от Калмыкии. Через пять лет Хасиков был назначен советником руководителя Росмолодежи.

Бату Хасиков является шестикратным чемпионом мира по различным версиям, он заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою и по боевому самбо.

Однако самое интересное, с чем связано имя Хасикова — это промоушн смешанных боевых искусств Fight Nights, который он основал в 2010 году вместе с другим спортсменом-самбистом Камиллом Гаджиевым. Хасиков являлся и бойцом организации, но до тех пор, пока не стал членом Совета Федерации.

Отметим, на посту главы Калмыкии Хасиков сменил Алексея Орлова, который написал заявление об отставке по собственному желанию.


 
 
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Исполняющим обязанности нового главы Калмыкии был назначен известный кикбоксер Бату Хасиков.
 
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