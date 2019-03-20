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С народом не обсудили! Казахстанцы против переименования Астаны

21.03.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Казахстанцы запустили в Сети петицию против переименования Астаны. На данный момент (12.10 по Минску) она собрала почти 35 тысяч подписей.


Астана

Авторы петиции требуют от президента Касым-Жомарта Токаева, парламента и членов правящей партии «Нур Отан» не переименовывать столицу «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом».

Для смены названия города необходимы значительные вложения бюджетных средств, «начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах», подчеркивают авторы петиции. В то же время Астана, по их мнению, уже стала брендом, который узнают за рубежом.

Переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан (именно так будет выглядеть новое название) накануне предложил Касым-Жомарт Токаев. Он решил таким образом увековечить имя первого главы государства, сложившего с себя полномочия 19 марта. 


Но чтобы претворить эту инициативу в жизнь, необходимо было внести поправки в Конституцию, для чего в стране должны были провести референдум. Однако этого не произошло, и парламент в двух чтениях принял поправки в основной закон без обсуждения с народом. 

Позднее идею о переименовании столицы поддержал Маслихат (совет) Астаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Казахстанцы запустили в Сети петицию против переименования Астаны. На данный момент (12.10 по Минску) она собрала почти 35 тысяч подписей.
 
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