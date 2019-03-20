С народом не обсудили! Казахстанцы против переименования Астаны





Астана





петиции требуют от президента Касым-Жомарта Токаева, парламента и членов правящей партии «Нур Отан» не переименовывать столицу «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом». Авторытребуют от президента Касым-Жомарта Токаева, парламента и членов правящей партии «Нур Отан» не переименовывать столицу «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом».





Для смены названия города необходимы значительные вложения бюджетных средств, «начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах», подчеркивают авторы петиции. В то же время Астана, по их мнению, уже стала брендом, который узнают за рубежом.





Переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан (именно так будет выглядеть новое название) накануне предложил Касым-Жомарт Токаев. Он решил таким образом увековечить имя первого главы государства, сложившего с себя полномочия 19 марта.









парламент в двух чтениях принял поправки в основной закон без обсуждения с народом. Но чтобы претворить эту инициативу в жизнь, необходимо было внести поправки в Конституцию, для чего в стране должны были провести референдум. Однако этого не произошло, и





Позднее идею о переименовании столицы поддержал Маслихат (совет) Астаны.