|
Кутузова и Ковальчука в Исполкоме АБФФ не будет
В списке кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» произошли изменения. "Динамо-Брест" отозвал Ковальчука и Кутузова.
Как сообщала АБФФ, по ходатайству ФК "Динамо-Брест" из списка кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации исключены, выдвинутые клубом, следующие кандидаты:
Ковальчук Сергей Петрович, 16.12.1973 (спортивный директор ООО ФК "Динамо-Брест");
Кутузов Виталий Владимирович, 20.03.1980 (бывший игрок национальной сборной Беларуси);
Напоминаем, отчетно-выборная Конференция АБФФ состоится 27 марта 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» произошли изменения. "Динамо-Брест" отозвал Ковальчука и Кутузова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)