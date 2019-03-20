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Кутузова и Ковальчука в Исполкоме АБФФ не будет

21.03.2019 12:09 — Разное | Партизан  
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В списке кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» произошли изменения. "Динамо-Брест" отозвал Ковальчука и Кутузова.

Как сообщала АБФФ, по ходатайству ФК "Динамо-Брест" из списка кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации исключены, выдвинутые клубом, следующие кандидаты:

Ковальчук Сергей Петрович, 16.12.1973 (спортивный директор ООО ФК "Динамо-Брест");

Кутузов Виталий Владимирович, 20.03.1980 (бывший игрок национальной сборной Беларуси);

Напоминаем, отчетно-выборная Конференция АБФФ состоится 27 марта 2019 года.
 
Теги: Брест
 
 
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В списке кандидатов в Исполнительный комитет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» произошли изменения. "Динамо-Брест" отозвал Ковальчука и Кутузова.
 
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