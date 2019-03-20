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За экономические преступления за 2018 год осудили 459 человек. Это много или мало?

21.03.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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В Беларуси в 2018 году были зарегистрированы 6,3 тыс. экономических преступлений, что оказалось на 6% меньше, чем в 2017 году, а осуждено было 459 человек (меньше на 22%).

Конфискация имущества как дополнительное наказание была назначена 80 лицам, осужденным за подобные преступления.

Начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров подчеркнул, что в 2018 году, впервые за десятилетие, количество осужденных за экономические преступления в РБ снизилось.

В частности за уклонение от налогов было осуждено 209 человек, на 22% меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Франскевич считает, по преступлениям, заключающимся в уклонении от уплаты кредиторской задолженности достаточно административной ответственности, а уголовная, которая установлена в настоящее время, не является обязательной. Но это в случае, если судебное решение будет исполнено.


Начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров рассказал об изменениях законодательства по экономическим преступлениям, вступающих в силу в Беларуси с 19 июля.

Так, будет увеличен порог крупного и особо крупного размера ущерба в случае уклонения от уплаты налогов с 1 тыс. и 2,5 тыс. до 2 тыс. и 3,5 тыс. базовых величин соответственно. Будет исключена общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания, но останется специальная.

 
 
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В Беларуси в 2018 году были зарегистрированы 6,3 тыс. экономических преступлений, что оказалось на 6% меньше, чем в 2017 году, а осуждено было 459 человек (меньше на 22%).
 
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