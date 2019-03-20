За экономические преступления за 2018 год осудили 459 человек. Это много или мало?

Конфискация имущества как дополнительное наказание была назначена 80 лицам, осужденным за подобные преступления.





Начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров подчеркнул, что в 2018 году, впервые за десятилетие, количество осужденных за экономические преступления в РБ снизилось.





В частности за уклонение от налогов было осуждено 209 человек, на 22% меньше, чем в 2017 году.





Кроме того, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Франскевич считает, по преступлениям, заключающимся в уклонении от уплаты кредиторской задолженности достаточно административной ответственности, а уголовная, которая установлена в настоящее время, не является обязательной. Но это в случае, если судебное решение будет исполнено.









Начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров рассказал об изменениях законодательства по экономическим преступлениям, вступающих в силу в Беларуси с 19 июля.





Так, будет увеличен порог крупного и особо крупного размера ущерба в случае уклонения от уплаты налогов с 1 тыс. и 2,5 тыс. до 2 тыс. и 3,5 тыс. базовых величин соответственно. Будет исключена общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания, но останется специальная.