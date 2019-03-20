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Абрамович распродает свои активы в России

21.03.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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По сообщению информационного агентства Bloomberg, фонд Crispian Investments Романа Абрамовича собирается продать 1,25% акций «Норникеля», что принесет ему несколько сотен млн. долларов.

В то же время, российское информационное агентство Интерфакс сообщило, что продано будет 1,7% акций, а Роман Обрамович выручит за них 440 млн. долларов. Несмотря на малую величину в процентах, продажи могут оказать серьезное давление на рынок, так как данный объем акций составляет около трех недель торгового оборота на Московской бирже. Новость о продаже уже привела к снижению цен акций Норникеля 13 марта на 4%.

Причины продажи акций не называются. Самым вероятным кажется предположение о том, что он спешит воспользоваться высокой ценой на данные акции, которые в связи с ростом цен на палладий с лета 2018 года выросли в цене на 40%. В связи с этим ростом, фонду, возможно, удастся реализовать акции без значительных потерь для котировок.

Это не первая операция по продаже принадлежащих Роману Абрамовичу активов. Так, в начале марта стало известно, что инвестиционная компания «ВТБ Капитал» приобрела 20% акций Первого капала российского телевидения, принадлежащие компании миллиардера «ОРТ-КБ».


С чем связаны указанные продажи неизвестно. Но можно отметить, что в 2018 году Роман Обрамович получил гражданство Израиля, и не исключено, что там он нашел более выгодные сферы для применения денег.

Он и без того вкладывает средства за рубежом. В частности, только в виллу «Шато-де ла Крё», расположенную на мысе Антиб на юге Франции, он вложил около 150 млн. евро. Впрочем, налоговые службы Франции не оценили столь существенный вклад в экономику страны и обвинили миллиардера в занижении стоимости недвижимости, потребовав доплатить налоги за 2006 и 2007 годы. Роман Абрамович не согласился с этим, но в 2018 году суд принял решение не в его пользу.

Впрочем, не исключено, что ему нужны средства и для вложений в РФ. В частности, российские власти рассчитывают, что компания Evraz, в которой миллиардер является крупнейшим акционером, обладая 30,5% акций, профинансирует строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». 

Впрочем, это маловероятно, так как данный проект, скорее всего, не принесет прибыли, по крайней мере, в прошлом году крупнейшая компания, занимающаяся строительством железных дорог в Китае (China Railway — Eryuan Engineering Group), заявила, что проект является нерентабельным.

 
Теги: Новости
 
 
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По сообщению информационного агентства Bloomberg, фонд Crispian Investments Романа Абрамовича собирается продать 1,25% акций «Норникеля», что принесет ему несколько сотен млн....
 
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