В Гомеле из-за ложного минирования эвакуировали людей из здания управления по труду, занятости и соцзащите

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Беларуси по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

На место происшествия выбывали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Для обеспечения безопасности эвакуировали работников и посетителей административного здания.

"Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела тщательное обследование помещений. Взрывное устройство не обнаружено", - рассказала официальный представитель.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

"Сотрудники Следственного комитета еще раз обращают внимание граждан, что заведомо ложное сообщение об опасности - взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, - влечет уголовную ответственность. Кроме того, предусмотрена компенсация виновным лицом экстренным службам средств, затраченных на проведение спецмероприятий", - подчеркнула Мария Кривоногова. Указанные противоправные действия приводят к вынужденному отвлечению значительных сил и средств правоохранительного блока региона для предупреждения мнимой угрозы в ущерб решению задач по борьбе с преступностью.-0-